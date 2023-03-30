إقبال وتزاحم على باعة عود السواك خلال شهر رمضان بالباحة

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يتجدد في كل عام ومع حلول شهر رمضان المبارك الإقبال والتزاحم على اقتناء عود السواك الذي يزداد الطلب عليه خلال شهر رمضان المبارك اقتداءً بسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رغّب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: “السواك مطهرة للفم مرضاة للرب”.

ويقتني أغلب المتسوقين السواك الذي يستخرج من جذور أشجار “الأراك” وهي شجرة دائمة الخضرة، وكثيفة الأوراق والأغصان، ولها رائحة زكية، والتي تنتشر بشكل كثيف في أغلب أودية تهامة بجنوب المملكة، حيت يُستخرج السواك من “الأراك” بعناية للحفاظ على الشجرة، ويُغسل جيداً ويُجفف بعد ذلك، قبل أن يصبح جاهزاً للاستعمال.

وأوضح بائع عود الأراك سفر الغامدي أنه يتم استخراج السّواك من جذور شجر الأراك التي يبلغ عمرها السّنتين أو الثّلاث، وهي عبارة عن ألياف كثيفة وناعمة، وتشبه الفرشاة ويتم استخدامها عن طريق قطع رأس المسواك، وإزالة القشرة الخارجيّة للجزء المراد استخدامه منه باستخدام المقصّ أو السّكّين وترطيبه قليلاً لاستخدامه.

وأكد بأن أسعار المساويك خلال شهر رمضان فيها ارتفاع ملحوظ وإقبال متزايد، حيث ترتفع ربطة السواك في شهر رمضان من 80 ريالا في الأوقات العادية من العام إلى 250 ريالا للنوعيات الممتازة من سواك الأراك, مشيراً إلى أن أسعار المساويك الصغيرة والمتوسطة يكون ما بين ريالين إلى 5 ريالات، والأعواد الطويلة من 8 ريالات إلى 15 ريالاً.