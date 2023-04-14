إقلاع طائرة من مطار عدن حاملة عددا من الأسرى الحوثيين نحو مطار صنعاء

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أعلنت هيئة الصليب الأحمر، عن بدء عملية تبادل للأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، حيث أقلعت طائرة من مطار عدن حاملة عددا من الأسرى الحوثيين نحو مطار صنعاء.

وبلغ عدد الأسرى الحوثين الذي سيتم نقلهم إلى صنعاء يبلغ 249، سيقسمون على رحلتين الأولى ستنقل 125 اسيرا، والثانية ستقل 124- وفقا لـ” العربية”-.

أما أسرى الحكومة الشرعية فيبلغ عددهم 70 أسيرا سينقلون الى عدن عبر رحليتن الأولى تقل 35 والثانية 35، من بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق اللواء ناصر منصور هادي.

ويتوافد عدد من المواطنين إلى مطار عدن الدولي لاستقبال الأسرى المعتقلين في سجون الحوثي بعد الإفراج عنهم والمقرر وصولهم للمطار اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك ، بعد زيارة أجراها الأسبوع المنصرم سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، للعاصمة صنعاء برفقة وفد عماني، حيث التقى قيادات بجماعة الحوثي، من أجل تثبيت الهدنة وبحث الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.