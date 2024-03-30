“إكرام مكة” تحفظ أكثر من نصف مليون كيلو من فائض الطعام في النصف الأول من رمضان

المناطق_واس

أسهمت جهود جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة في حفظ أكثر من نصف مليون كيلو من فائض الطعام خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير الجمعية أحمد المطرفي, أن هذا الطعام الفائض تم حفظه من فنادق المنطقة المركزية ومؤسسات الإعاشة وساحات المسجد الحرام والسوق المركزي للخضروات والفواكه والمطاعم والمطابخ، مبينًا أن الكميات التي تستلمها الجمعية وتقوم بتوزيعها تنطبق عليها معايير السلامة الغذائية، ويتم تغليفها ونقلها وتوزيعها وفق اشتراطات الصحة والجودة.

أفاد بأن هذا الفائض يقدم كوجبات إعانة للأسر المحتاجة في مكة المكرمة، ويتكون من وجبات إفطار جافة، ووجبات ساخنة، وحلويات، ومخبوزات، ومشروبات، وفواكه وخضروات، ومجمدات, مقدمًا شكره وتقديره لمؤسسة حفظ النعمة الأهلية التي تدعم مشروع “احفظها لتدوم” وهو المشروع المعني بحفظ فائض الطعام في مكة المكرمة.

يُذكر أن الجمعية حاصلة على جائزة إحسان للجمعيات الرائدة في المجال الغذائي، وحاصلة كذلك على شهادة تفتيش دولية في مجال حفظ النعمة، وأربع شهادات في الآيزو في مجالات ذات علاقة.