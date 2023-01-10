“إكسبو الحج” يعرض إحدى مركبات الملك عبدالعزيز المستخدمة في الإشراف على الحج

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عرض جناح دارة الملك عبدالعزيز المشارك في مؤتمر “إكسبو الحج”، المقام حالياً بجدة، إحدى سيارات الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- التي كان يستقلها آنذاك في التنقُّل والإشراف على خدمة الحجاج في أثناء تأديتهم المناسك، وهي أمريكة الصنع من نوع بيرس أرو موديل 1934، أهديت للملك عبدالعزيز بمواصفات خاصة وتحمل علامة السيفين في مقدمة السيارة.

ويشرح القائمون على الجناح مميزات السيارة،التي من أبرزها العتبة الجانبية، حيث صُممت بأطوال عريضة لسهولة صعود ووقوف الحرس الخاص المرافق للملك عبدالعزيز، مستعرضين العديد من المواقف التي ظهر فيها الملك عبدالعزيز بالسيارة؛ ومن أشهرها لقائه مع وفد المردم بيك السوري في الطائف عام 1934م.

ويستعرض الجناح أيضاً الصور النادرة لامتطاء الملك عبدالعزيز جواده ودخوله مكة ومشعر منى أيام التشريق، حيث حملت الكثير من التفاصيل، وعن آلية الخيام التي كانت تستخدم في المشاعر، والتنظيم في الحج وموقف الجمال.

ويبرز المعرض نبذة تاريخية للمملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين ، منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ومن بعده أبناؤه الملوك البررة، واستعراض الدارة مجموعة من الصور والمقتنيات والوثائق التاريخية الخاصة بهذا الشأن، وبعض المكاتبات في ذلك الوقت ودفاتر الميزانية لعام 1366هـ ، وكذلك عرض نماذج لكسوة الكعبة المصنوعة من المحمل، التي أُهديت للملك عبدالعزيز من الملك فاروق ، تلاها عرض الكسوات في عهد الملكِ فيصل والملكِ خالد -رحمهما الله- وصولا إلى عهد خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.