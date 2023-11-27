“إكس” تتجرع خسائر “الإعلان”

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تواجه شركة “إكس” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خطر التعرض لخسارة كبيرة بنهاية العام الجاري قُدرت بنحو 75 مليون دولار؛ وذلك بسبب عزوف المعلنين عن تسويق العلامات التجارية الكبرى في حملاتهم التسويقية عبر المنصة.

ورأت صحيفة “نيويورك تايمز” أن هذه التوقعات جاءت نتيجة إيقاف العديد من الشركات الكبرى حملاتها التسويقية عبر المنصة، عقب انتقادات بسبب منشورات وصور لم تتخذ الشركة حيالها أي موقف ومررتها للعامة دون قيود.

ولم يتوقف الأمر على الشركات المعلنة بل وصل إلى بعض المرشحين السياسيين الذين أوقفوا حملاتهم أيضاً على “إكس”، بخلاف شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وكوكاكولا وآبل وأوراكل ضمن قائمة ضمت أكثر من 100 علامة تجارية.