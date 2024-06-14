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“إكس” تحجب علامة الإعجاب

14 يونيو 2024 - 11:57 صباحًا

المناطق_متابعات

كشفت منصة “إكس”، أن علامات “الإعجاب” على صفحات المنصة ستصبح خاصة ولن تَظهر للمتابعين، في محاولة لحماية المستخدمين وزيادة التفاعل.

وقالت المنصة للمستخدمين في رسالة: “نجعل الإعجابات خاصة للجميع لحماية خصوصيتك بشكل أفضل”، مشيرة إلى أن الإعجاب بالمزيد من المشاركات سيؤدي إلى “تحسين قائمة «لك» الخاصة بك”.

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وتتكون قائمة “لك” (For You) من مقاطع فيديو أو منشورات موصى بها لكل مستخدم على حدة بناءً على اهتماماته ومشاركاته السابقة.

ومع التغيير الذي يتضمن إزالة علامة التبويب “الإعجابات” (Likes) في صفحة الملف الشخصي، لن يتمكن المستخدمون بعد الآن من تتبع إعجابات المستخدمين الآخرين لمعرفة اهتماماتهم أو آرائهم السياسية.

من جهته، قال الملياردير الأمريكي مالك منصة “إكس” إيلون ماسك، في منشور عبر شبكات التواصل، إنه من المهم السماح للأشخاص بإبداء إعجابهم بالمشاركات من دون التعرض للهجوم بسبب ذلك، لافتا إلى أن منصة إكس شهدت زيادة هائلة في الإعجابات بعد أن أصبحت هذه العلامات خاصة.

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14 يونيو 2024 - 11:57 صباحًا
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