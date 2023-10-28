“إكس” تطرح اشتراكات شهرية

المناطق_متابعات

طرحت منصة “إكس”، اشتراكين جديدين، ليكون أمام المستخدمين الاختيار من بين 3 خطط، باشتراكات شهرية بأسعار متفاوتة.

وتتضمن الخطط الثلاث: الخطة الأساسية (Basic)، والقياسية (Premium)، المعروفة سابقاً بخدمة “بلو”، والخطة المميزة (Premium )، بسعر 3 دولارات و8 دولارات و16 دولاراً شهرياً على التوالي.

وسيستفيد مشتركو Premium من أفضل عرض لرسائلهم ما يمنحها فرصة أكبر للقراءة والتفاعلات، كما لن يتم عرض أي إعلانات للمشتركين في هذه الفئة.

ويتضمن الخيار الأرخص، أدوات التحرير الأساسية بما يشمل القدرة على تصحيح رسالة، أو نشر مقاطع فيديو أطول، وطريقة المصادقة الثنائية، من دون الوصول إلى الأدوات الخاصة بصنّاع المحتوى التي تتيح لهم الحصول على عائدات مالية، كما لن يحصل المشتركون على علامة التوثيق الزرقاء.

وكانت علامة التوثيق الزرقاء في السابق مجانية ومحصورة بفئات محددة من المستخدمين الذين يتمتعون بحدّ معيّن من الشهرة، ثم أصبحت الخاصية مدفوعة لكنها متاحة للجميع.

وقد تصبح الشبكة مدفوعة للجميع؛ إذ إنه في نيوزيلندا والفليبين، بات على المستخدمين الجدد دفع دولار واحد سنوياً لاستخدام التطبيق، وقد بررت “إكس” ذلك بسعيها إلى لجم الحسابات الآلية التي يمكن استخدامها لتضخيم الرسائل السياسية بشكل مصطنع.