“إكس” تمنع الحسابات غير الموثقة من الرد

أطلقت منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي أداة جديدة تتيح للمستخدمين التحكم في الرد على المنشورات؛ بحيث أصبح بإمكانهم منع الحسابات غير الموثقة من الرد على منشوراتهم.

وأفاد مالك المنصة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأن الأداة الجديدة تساعد في التعامل مع الردود الآلية المزعجة، كما لا يقتصر استخدامها على مشتركي الخدمات المدفوعة أي أنها متاحة للجميع.

وتنضم الأداة الجديدة إلى أداتين سبق وأن أتاحتهما المنصة للتحكم في الردود على المنشورات، أبرزهما خيار يتيح الحد من الردود وقصرها فقط على الحسابات التي يقوم المستخدم بمتابعتها أو الحسابات التي تتلقى إشارة داخل المنشور.