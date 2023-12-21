“إكس x” يعود للعمل بعد تعطل “عالمي”

المناطق_متابعات

عادت خدمات موقع ” إكس x” “تويترسابقاً ” للعمل، بعد تعطل لساعات صباح الخميس، حيث شكا المستخدمون من عدم قدرتهم على تصفح التغريدات في الموقع.

وكان العطل الذي واجه المستخدمين تمثل في في عدم القدرة على تصفح التغريدات أو التايم لاين، بما في ذلك من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم أو التغريدات التي تقترحها المنصة، وتظهر رسالة تفيد بـأن هناك خطأ وبأنتظار المنشورات، والتوجيه بإعادة التحميل.

وذكر موقع داون ديتكتور دوت كوم لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية أن منصة إكس وإكس برو شهدت انقطاعات على مستوى العالم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

يشار أن موقع x “تويتر” سابقاً طبق قيوداً على قراءة المنشورات لمعالجة المستويات البالغة من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام، كما أطلق أداة تتيح للمستخدمين التحكم في الرد على المنشورات؛ بحيث أصبح بإمكانهم منع الحسابات غير الموثقة من الرد على منشوراتهم.

وانخفضت القيمة السوقية لـ (X)، ” إلى 19 مليار دولار؛ ما يمثل تراجعاً من 44 مليار دولار دفعها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مقابل الاستحواذ عليها، وكشفت مذكرة داخلية وضعت خططاً لمنح الموظفين أسهماً في الشركة بسعر 45 دولاراً للسهم الواحد، الذي يُعد أقل بكثير من صفقة السهم البالغة 54.20 دولار للسهم الواحد بعد 12 شهراً من صفقة الاستحواذ.