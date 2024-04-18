إلغاء الإعادة بمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم المقبل

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخميس إلغاء نظام الإعادة في مباريات كأس إنجلترا (الاتحاد الإنجليزي) بدءا من الموسم المقبل 2024-2025.

كشف الاتحاد عن تغييرات جديدة ضمن اتفاق لمدة ست سنوات مع رابطة الدوري الممتاز، حيث تقرر عدم إعادة المباريات في حالة التعادل بدءا من الدور الأول للكأس.

وفي النظام الحالي كانت الإعادة تُلغى بدءًا من الدور الخامس، لكن الاتحاد الإنجليزي اضطر إلى التبكير بإلغاء نظام الإعادة ككل؛ بسبب توسع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

لكن سيستمر نظام الإعادة في الأدوار التمهيدية للكأس، والتي تشمل أندية من الدرجة الخامسة وحتى العاشرة، للتنافس من أجل الوصول إلى دور 32.

وستقام كل مباريات الكأس في مطلع الأسبوع، وحتى مباريات الدور الخامس التي كانت تلعب بوسط الأسبوع في المواسم الخمسة الماضية.

كما ألغى الدوري الإنجليزي الممتاز عطلة منتصف الموسم من جدوله بناء على “نصائح من خبراء بأقسام طبية وفنية”، لتنطلق مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بمنتصف أغسطس بعد عطلة صيفية تمتد ثلاثة أسابيع.