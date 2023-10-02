إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان بـ”أبطال آسيا”

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رفض لاعبو نادي الاتحاد خوض مواجهة سباهان الإيراني، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا، التي كان مقرر لها مساء اليوم الإثنين في استاد نقش جهان.

وألغيت المباراة بعدما رفض اللاعبون النزول إلى أرضية ملعب مباراة سباهان، اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

وأبلغ افراد الجهاز الإداري وبعض لاعبي الاتحاد، مراقب وطاقم حكام المباراة عن الصور واللافتات السياسية وطلبوا إزالتها حتى تقام المباراة في ظروف طبيعية.

وكان من المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، لكن بعض لاعبو الاتحاد رفضوا النزول، ليكون القرار في النهاية عدم خوض المباراة ومغادرة الملعب، ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا بشأن اللقاء.

وفاز الاتحاد على نظيره أجمك الأوزبكي بثلاثية نظيفة في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. سجلها هارون كمارا ورومارينيهو (هدفين).