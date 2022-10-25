إليكم أهم ٤ طرق صحية تساعد في علاج الامساك والتخلص منه

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الكثير من الأشخاص يعانون من الإمساك بشكل مستمر يجعلهم لا يطيقون حتى تناول أنواع كثيرة من الأطعمة، إذا كنت تعاني من الإمساك تعرف معنا على طرق علاج الامساك المختلفة ونصائح هامة للوقاية منه

ما هو الإمساك وما أسبابه؟ يحدث الإمساك عندما تصبح حركة الأمعاء صعبة أو قليلة، فمن المعروف أن الفترة الزمنية الطبيعية بين حركات الأمعاء تختلف على نطاق واسع من شخص لآخر، فبعض الأشخاص لديهم حركات للأمعاء ثلاث مرات يومياً وآخرون مرة أو مرتان فقط أسبوعياً. وعند مرور ثلاثة أيام بدون أي حركة للأمعاء فإن هذا يعد وقتاً طويلاً، لأنه بعد ثلاثة أيام يصبح البراز أكثر صلابة مما يصعب تمريره

أسباب الإمساك معرفة أسباب الإمساك المختلفة تعد مفتاح العلاج، حيث يحدث الإمساك عادة بسبب اضطراب في وظيفة الأمعاء، وأسباب الإمساك الشائعة تتضمن ما يلي:

عدم تناول الأطعمة التي لا تحتوي على الألياف، وبالتالي ينتج عنها فضلات قليلة، كاللحوم ومعظم أنواع الأرز

تناول الأطعمة التي تسبب تصلب البراز كالجبن

قلة تناول السوائل

تناول بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب الإمساك كآثار جانبية

الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

ضعف عضلات القولون خاصة مع المرضى طريحي الفراش

تغير بعض العادات مثل كبح التبرز لسبب أو آخر، أو بعد الإقلاع عن التدخين

خلل في بعض الوظائف، مثل خلل الغدة الدرقية، مرض السكري، زيادة أو نقص الكالسيوم في الدم

قلة الحركة والخمول وعدم ممارسة أنشطة رياضية

القلق والتوتر النفسي

الأشهر الأخيرة من الحمل قد تسبب الإمساك للحامل

بعد الإصابة بالإسهال

مع الإصابة بالحمى

الإفراط في استخدام الملينات

الحالات العصبية الحادة مثل مرض الشلل الرعاش والتصلب المتعدد

أسباب الإمساك العضوية بعض المشاكل العضوية غير الشائعة والتي قد تسبب الإمساك تشمل:

ضيق أو انسداد الأمعاء بسبب أورام خبيثة أو حميدة

الإصابة بـ الشرخ الشرجي أو الناسور أو البواسير

سقوط أو فتق الشرج (المستقيم)

الزائدة الدودية

التهاب المرارة

لذلك عند استمرار الإمساك لفترة من الوقت، يجب عليك الذهاب للطبيب الذي سيطلب منك عدة فحوصات تشمل:

اختبارات الدم لمعرفة توازن الهرمونات

الأشعة بصبغة الباريوم

منظار القولون

ما هي طرق علاج الامساك الممكنة؟ يتمثل علاج الإمساك في تغيير أو اتباع عادات غذائية صحية مع بعض الطرق الأخرى المنزلية أو بمساعدة بعض الأدوية، كما يلي:

تغيير العادات الغذائية

اشرب من 2-4 أكواب إضافية من الماء يومياً (ما لم تكن السوائل ممنوعة بالنسبة لك)

جرب تناول السوائل الدافئة خاصة في الصباح

أضف الفواكه والخضروات إلى طعامك اليومي، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف

اعرف المزيد عن الأطعمة التي تسبب الإمساك والأطعمة التي تخلصك منه علاج الامساك بالأعشاب بعض العلاجات العشبية قد تساعدك في علاج الامساك ولكن قم باستشارة الطبيب قبل تجربتها، ومن أمثلتها نبات السنامكي، وبذر القاطونة، وزيت الخروع، والحلبة، وأعشاب أخرى

اعرف المزيد عن أعشاب طبيعية لعلاج الإمساك بطرق سهلة في المنزل ادوية علاج الامساك هناك الكثير من الأدوية الملينة التي يمكن أن تستخدم للتخلص من الإمساك مثل لوبيبروستون Lubiprostone أو لاكتولوز Lactulose أو ليناكلوتيد Linaclotide ولكن بعض الأشخاص يسيئون استخدام المليّنات بصورة مفرطة ولفترات طويلة، إمّا لاعتمادهم على الملينات للإخراج، أو كوسيلة للتحكّم في الوزن وتقليله، ولكن هذا من الأخطاء الشائعة، والتي قد ينتج عنها مضاعفات خطيرة

اعرف المزيد عن الأضرار الجانبية للملينات وأدوية التخسيس التي ستصدمك! علاج الإمساك بالجراحة في حالة كان سبب الإمساك مشكلة تتعلق بتكوين الأمعاء أو بسبب مشكلة وظيفية مثل انسداد الأمعاء أو في بعض حالات السرطان، فقد يضطر الطبيب بعد التشخيص والفحوصات للجوء للجراحة

ما هو علاج الامساك المزمن؟ الإمساك المزمن هو النوع الذي يستمر معك مدى الحياة تقريبا فلا يمكنك التبرز إلا بمساعدة الكثير من الأشياء منها الملينات والأعشاب، إلا أنه يمكن التعايش معه بأقل معاناة ممكنة باتباع بعض العادات الصحية، أما إذا كان السبب لمشكلة عضوية فقد تكون الجراحة حل يلجأ له الطبيب

اعرف المزيد عن علاج الإمساك المزمن وطرق التعايش معه كيف يمكن علاج الامساك عند الأطفال؟ الأطفال من الفئات الأكثر عُرضة لحدوث الإمساك، وأكثر الأسباب الشائعة هو محاولة الطفل حبس البراز لأطول وقت ممكن بسبب التهائه في اللعب مثلا، كما يمكن أن يكون مصابا بنوع من حساسية الألبان التي تسبب له مشاكل هضمية من ضمنها الإمساك، بجانب أسباب أخرى، ويتضمن العلاج الحقن الشرجية وبعض الملينات بجانب تغيير بعض العادات والأطعمة التي يتناولها