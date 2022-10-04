إليك التغذية السليمة لمريض السكري مع ممارسة الرياضة

المناطق_متابعات

التمارين المستمرة تساعد على السيطرة على مستويات السكري في الدم ، كما أنها تعمل على تعزيز اللياقة البدنية و تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية .. في هذا المقال ستعرف كيفية التغذية السليمة قبل وبعد وأثناء التمارين

ولكن لممارسة التمارين الرياضية بأمان مع مرض السكري ، يجب عليك قياس نسبة السكري قبل و أثناء و بعد ممارسة التمارين ، كما يجب الاهتمام بالتغذية السليمة عند ممارسة الرياضة. كما يفضل ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا ، و يفضل تقسيمها على 3 مرات ، كل مرة لمدة 10 دقائق فقط حتى لا تصاب بالاجهاد

توصيات الجمعية الأمريكية للسكري للتغذية

يجب أن يتناول مريض السكري 3 وجبات رئيسية يتخللهم وجبتين خفيفتين

يجب أن تحتوي الوجبة الرئيسية على نسبة من الكربوهيدرات متمثلة في الحبوب الكاملة

يجب تقليل نسبة الدهون في الغذاء ، و خاصة الدهون غير المشبعة و استبدالها بالزيوت الصحية مثل زيت الزيتون

يجب تناول خمس حصص من الخضروات يوميًا

يفضل البعد عن تناول اللحوم الدهنية و استبدالها بالأسماك

تقليل نسبة الملح في الطعام لـ 6 جرام فقط يوميًا

التغذية السليمة قبل التمارين ينصح الأطباء بألا تقل ممارسة الرياضة عن 150 دقيقة أسبوعيًا ، و يفضل الأطباء ممارسة بعض أنواع الرياضة و تشمل :

المشي السريع

السباحة

ممارسة التمارين الهوائية

يفضل قياس نسبة السكري في الدم قبل ممارسة الرياضة ، إذا كانت النسبة أقل من 100 مليجرام / ديسيليتر ينصح بتناول وجبة خفيفة من الطعام تحتوي على (15-30 ) جرام من الكربوهيدرات مثل:

نصف كوب من عصير الفاكهة

30 جرام من البسكويت

ثمرة فاكهة متوسطة الحجم

أقراص الجلوكوز