إمارة القصيم تستضيف إجتماع لجان السلامة المرورية بمناطق المملكة

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بمتابعة من سمو أمير القصيم‬، ‏إستضافت إمارة القصيم‬ اجتماع لجنة السلامة المرورية بإمارات المناطق، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والذي أقيم في قاعة التأسيس بديوان إمارة المنطقة.

ورحب في بداية الإجتماع وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان بالحضور المشاركين بالاجتماع ، منوهاً بمتابعة واهتمام سمو أمير القصيم ، لأعمال اللجان وحرصه على تحقيق مستهدفات الإجتماع ، مؤكدا إلى أن الإهتمام ببرامج السلامة المرورية ، الذي يأتي انطلاقا من الحرص في الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية بجميع عناصرها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بانخفاض في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات، وإصابات، وآثار اجتماعية، واقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

وشهد الاجتماع استعراض جهود أمانة منطقة القصيم وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، واستعراض جهود اللجنة في معالجة ما يهدد سلامة مرتادي الطريق ، ومؤشرات الأداء وإحصائيات الحوادث الجسيمة.