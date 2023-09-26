إمارة تبوك تشارك في احتفاء وزارة الداخلية باليوم الوطني

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شاركت إمارة منطقة تبوك في احتفاء ديوان وزارة الداخلية باليوم الوطني ‬⁩ الـ (93) للمملكة، الذي أقيم مساء أمس بحضور معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود وعدد من مسؤولي الوزارة وقادة القطاعات الأمنية. وذلك عبر جناح يعكس تراث المنطقة،ويستعرض معالمها السياحية والمشاريع التنموية ضمن ⁧‫رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات ذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ (93) بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.