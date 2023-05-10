إمارة تبوك تنظم ورشة عمل لدعم التحول الرقمي وعرض تجربة إمارة المنطقة في قياس التحول الرقمي

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نظمت إمارة منطقة تبوك اليوم , ورشة عمل بعنوان دعم التحول الرقمي وعرض تجربة امارة منطقة تبوك في قياس التحول الرقمي العاشر 2022 والتي تأتي ضمن محور تعزيز الثقافة والبيئة الرقمية للفعاليات المشتركة مع الجهات الحكومية، بحضور عدد من ممثلي التحول الرقمي بإمارات المناطق وفريق عمل وزارة الداخلية, وذلك بفندق جراند ميلينيوم بتبوك.

واستعرضت الورشة التي هدفت إلى تبادل الخبرات بين إمارات المناطق، ودعم مؤشر التحول الرقمي لوزارة الداخلية، عددا من المحاور منها : دعم القيادة في الرفع من مستوي قياس التحول الرقمي , وتجربة إمارة تبوك في قياس التحول الرقمي العاشر 2022 ,.كما استعرضت الورشة نتائج قياس الجهات التابعة لوزارة الداخلية وتجربة بعض امارات المناطق في المعايير المستمدة من الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك في معايير التحول الرقمي، ودعم شؤون التقنية والموارد البشرية في إمارات المناطق في قياس التحول الرقمي.

يذكر أن إمارات المناطق تعمل من خلال هذه الورش إلى تعزيز ثقافة الحوكمة بها، وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تمكين وتعريف الموظفين بالأدوار والإجراءات المنوطة بهم، ورفع مستوى الوعي حول أهمية ودور الحوكمة في عملية التحول الرقمي, في ظل التطور التقني الذي تشهده جميع قطاعات وزارة الداخلية التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م , من خلال الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله – وبمتابعة من سمو وزير الداخلية.