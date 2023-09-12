إمارة تبوك توقع اتفاقية تعاون مشترك لدعم القطاع غير الربحي بالمنطقة في المجال القانوني

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وقعت إمارة منطقة تبوك ممثلة بوحدة تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة، اليوم إتفاقية تعاون مشتركة مع مكتب المحامي مسعد الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية.

وتضمنت الاتفاقية عدد من الجوانب القانونية لدعم القطاع الغير ربحي بالمنطقة كالاستشارات القانونية وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل شاملة كافة مؤسسات القطاع غير الربحي بالمنطقة.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود امارة المنطقة لتطوير القطاع غير الربحي والتي تعمل حثيثاً على تنفيذ عدد من الخطوات الخاصة بتطوير القطاع ومن ذلك الجانب القانوني

بدوره أكد المحامي الصالح بأن هذه الاتفاقية تستهدف تقديم الخدمات القانونية المتمثلة في الاستشارات والترافع والتمثيل القانوني وصياغة العقود والتدريب والتقييم القانوني للقطاع غير الربحي.

مقدماً شكره وزملاءه لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعمه اللامحدود لكافة القطاعات بالمنطقة لا سيما القطاع غير الربحي.