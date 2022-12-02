إمارة عسير تحقق المركز الثالث في مجال التحول الرقمي

المناطق_واس

حققت إمارة منطقة عسير قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي على مستوى إمارات مناطق المملكة، بعد تقدمها خلال السنتين الأخيرتين ووصولها للمركز الرابع في العام الماضي، والمركز الثالث في العام الحالي ورفع مستوى تحولها الرقمي من مرحلة ” الإتاحة ” إلى مرحلة ” التحسين “، وذلك من بين أفضل خمس جهات حكومية في قطاع الإمارات، ضمن قياس التحول الرقمي الحكومي 2022، تحت إشراف هيئة الحكومة الرقمية.

ويأتي ذلك امتدادًا للخطة التطويرية الشاملة للإمارة التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، مطلع العام 2021م، بالإضافة إلى دور لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة، وفريق عمل القياس بالإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وتشتمل مراحل التحول الرقمي على “البناء – الإتاحة – التحسين – التكامل – الإبداع “، فيما يهدف ” قياس” إلى تحقيق متطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير الأساسية للتحول الرقمي وتطوير الحكومة الرقمية، وتحسين أداء وفعالية الجهات الحكومية، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والمساهمة في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية، والوصول إلى حكومة رقمية متكاملة وفق ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.

ويسعى مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي: إلى نضج الجهة في التحول الرقمي، والالتزام بالأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتحول الرقمي، ونضج الخدمات الرقمية.

وتضمنت آلية عمل الإمارة نحو التحول الرقمي: متابعة الخطط والقرارات التطويرية للتحول الرقمي بإشراف لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة، وتطبيق القرارات والأوامر السامية والتعاميم ذات العـلاقة بالتحول الرقمي، وتطبيق معايير التحول الرقمي في إمارة منطقة عسير، وتنفيذ خطة تطوير شاملة، وخدمات إلكترونية داخلية، وخدمات متعددة للمستفيدين، ومشروعات وخدمات تقنية.