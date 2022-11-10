إمارة مكة المكرمة تعلن وظائف شاغرة للرجال

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة توفر عدد من الوظائف الإدارية للرجال على المراتب الثامنة والسابعة والسادسة والخامسة لشغلها عن طريق التعاقد.

وأضافت أن التقديم متاح للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة “ماجستير -بكالوريوس- دبلوم”، مشيرة إلى أن الوظائف المطروحة بعدة مسميات منها أخصائي أمن بيانات ممارس، وأخصائي قانوني ممارس، ورئيس قسم الحقوق، ومصمم نظم ممارس، ومطور برامج.

وأكدت أنه يمكن للراغبين التقديم عبر المنصة الموحدة للتوظيف “جدارات“، وذلك اعتبارا من الإثنين المقبل، وحتى السبت الموافق 25 ربيع الآخر.