إمارة منطقة الرياض تعلن فتح باب التوظيف على 13 وظيفة

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أعلنت إمارة منطقة الرياض طرح 13 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية من المرتبة السادسة، حتى الثامنة عن طريق التعيين على سلم رواتب الموظفين العام، للرجال حملة البكالوريوس، الماجستير.

المسميات الوظيفية:

– مصمم نظم ممارس (عدد 1 – المرتبة الثامنة)

– مهندس مدني مساعد (عدد 3 – المرتبة السابعة)

– مطور برامج (عدد 1 – المرتبة السابعة)

– مهندس إدارة مشاريع مساعد (عدد 1 – المرتبة السابعة)

– مراجع داخلي مساعد (عدد 3 – المرتبة السادسة)

– أخصائي قانوني مساعد (عدد 4 – المرتبة السادسة)

الفئات المستهدفة في الإعلان:

– خريجي الدرجة الجامعية (البكالوريوس).

– خريجي درجة (الماجستير).

– الأولية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق للمتقدم إجراء الاختبار المهني المحدد للجامعيين.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

– ستتم عملية مطابقة البيانات خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة يتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد القادم 1444/6/8هـ عبر منصة جدارات: ويستمر حتى الخميس الموافق 1444/6/12هـ.