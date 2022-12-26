إمارة منطقة الرياض تعلن فتح باب التوظيف على 13 وظيفة

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أعلنت إمارة منطقة الرياض طرح 13 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية من المرتبة السادسة، حتى الثامنة عن طريق التعيين على سلم رواتب الموظفين العام، للرجال حملة البكالوريوس، الماجستير.
– مصمم نظم ممارس (عدد 1 – المرتبة الثامنة)
– مهندس مدني مساعد (عدد 3 – المرتبة السابعة)
– مطور برامج (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– مهندس إدارة مشاريع مساعد (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– مراجع داخلي مساعد (عدد 3 – المرتبة السادسة)
– أخصائي قانوني مساعد (عدد 4 – المرتبة السادسة)
الفئات المستهدفة في الإعلان:
– خريجي الدرجة الجامعية (البكالوريوس).
– خريجي درجة (الماجستير).
– الأولية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.
– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم من خارج المملكة.
– يشترط أن يكون سبق للمتقدم إجراء الاختبار المهني المحدد للجامعيين.
– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
– ستتم عملية مطابقة البيانات خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة يتم استبعاد المرشح.
– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من الأحد القادم 1444/6/8هـ عبر منصة جدارات: ويستمر حتى الخميس الموافق 1444/6/12هـ.