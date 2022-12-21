إمارة منطقة تبوك تستضيف اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، عُقد اليوم اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق الذي تستضيفه ‫إمارة المنطقة.

وتناولت ورشة العمل التي عقدت ضمن جدول الاجتماع، عدداً من المحاور حول محطات الفحص الدوري للمركبات مالها وما عليها، وآلية الصيانة والخدمات على الطرق النائية، ونظام الترخيص المتدرج للسائقين المبتدئين، وتدعيم المناهج الدراسية بالمواد التعليمية المتعلقة بالسلامة المرورية وتطوير وتعزيز قدرات التحقيق في الحوادث المرورية.

كما تخلل الاجتماع عدداً من المداخلات والمشاركات من مسؤولي القطاعات المرتبطة بالشأن المروري، وخرج المشاركون بعدد من التوصيات التي تسعى لتحقيق مستهدفات لجان السلامة المرورية.