إمارة منطقة جازان تطلق مبادرة معايدة رجال الأمن وأبطال الصحة في الميدان

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بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أطلقت إمارة المنطقة مبادرة معايدة رجال الأمن وأبطال الصحة “عيدنا بكم أجمل”، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال أدائهم مهامهم في الميدان، وذلك بتوزيع بطاقات تهنئة ومعايدة باسم سمو أمير المنطقة، مع الورود والحلويات.

وتأتي هذه المبادرة إيماناً بالدور المهم الذي يضطلع به رجال الأمن ومنسوبي الصحة المرابطين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتقديرًا وعرفانًا بجهودهم في حفظ أمن وصحة المواطن، وقضائهم أيام العيد بعيدًا عن أسرهم ليؤدي كل منهم رسالته الإنسانية النبيلة.

من جانبهم، قدم قيادات الجهات الأمنية والصحية بالمنطقة، شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة جازان على هذه اللفتة غير المستغربة، ودعمه المستمر للمبادرات الاجتماعية النوعية التي تؤصل ترابط مؤسسات وأفراد المجتمع في المناسبات كافة.