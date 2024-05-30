إمارة منطقة مكة المكرمة تشارك بمعرض وزارة الداخلية المتنقل (لاحج بلا تصريح)

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شاركت إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل (لا حج بلا تصريح) لنشر الوعي لدى الراغبين في أداء فريضة الحج بضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج من خلال الحصول على تصريح نظامي، وذلك خلال الفترة من 18 ـ 23 ذي القعدة 1445هـ، في بمحافظة الطائف مجمع الجوري مول.

وتستعرض إمارة المنطقة للزوار الجهود التي تبذلها في حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية في موسمها الـ(16) تحت شعار “لا حج بلا تصريح” حيث أسهمت الحملة بالشراكة مع الجهات الأمنية في تقليص السلوكيات المخالفة، ومتابعة الحملات الوهمية، ومكّنت القطاعات العاملة في الحج من تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن الهادفة إلى جعل الحج أكثر يسرٍ وسهولة.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة مكة المكرمة وقطاعات الأمن العام، ممثلةً في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.