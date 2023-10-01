إمارة منطقة مكة المكرمة تعلن الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الخامسة عشر للعام 2023 بأفرعها التسعة

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الخامسة عشر للعام 2023 بأفرعها التسعة.

وأوضحت أمانة الجائزة أنه فاز في ‏فرع التميز البيئي مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة مكة المكرمة ، وفي ‏فرع التميز الإداري فازت الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات (بالمرصاد)، وحصل على جائزة التميز الثقافي معرض بينالي الفنون الإسلامية ، ونالت جائزة ‏فرع التميز الإنساني عمليات الإجلاء الإنسانية للمواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان ، كما حصد جائزة التميز في خدمات الحج والعمرة.مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.

وأضافت أمانة الجائزة أنه مشروع الرواق السعود حصد جائزة ‏فرع التميز العمراني، ونال جائزة ‏فرع التميز العلمي والتقني

مشروع المكافحة الحيوية لحمى الضنك بمدينة جدة، وحصل كل من مهرجان ولي العهد للهجن وغرفة مكة المكرمة على جائزة ‏فرع التميز الاقتصادي ، فيما فاز بجائز التميز الاجتماعي فعاليات تقويم جدة.