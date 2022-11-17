إمارة منطقة مكة المكرمة تٌعلن عن وظائف شاغرة.. قدم من هنا

أعلنت “إمارة منطقة مكة المكرمة” عن توفر عدد من الوظـــائف الإدارية “رجال” على المراتـب “الثامنة،السابعة، السادسة، الخامسة” لشغلها عن طريق التعاقد يمكن للراغبين التقديم عبر المنصة الموحدة للتوظيف “جدارات”، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية.

وظائف شاغرة في إمارة مكة

1_أخصائي أمن بيانات ممارس “وظيفتان – المرتبة الثامنة”

2_أخصائي قانوني ممارس “3 وظائف – المرتبة الثامنة”

3_رئيس قسم الحقوق “5 وظائف – المرتبة الثامنة”

4_مصمم نظم ممارس “وظيفتان – المرتبة الثامنة”

5_أخصائي أمن بيانات ” المرتبة السابعة”

6_مطور برامج “4 وظائف – المرتبة السابعة”

7_أخصائي قانوني مساعد “9 وظائف – المرتبة السادسة”

8_رئيس قسم الحقوق “14 وظيفة – المرتبة السادسة”

9_مصمم جرافيك مساعد “وظيفتان – المرتبة السادسة”

10فني دعم تقنية معلومات مساعد “وظيفتان – المرتبة الخامسة”

موعد التقديم والطريقة

وبدأ التقديم يوم الإثنين الماضي الموافق 14 نوفمبر 2022، وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 19 نوفمير 2022، وللتقديم في الوظائف الشاغرة عبر جدارات اضغط هنا.