إمارة منطقة نجران تشارك ضمن معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

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تشارك إمارة منطقة نجران ضمن معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 م، وذلك بتقديم برامج ثقافية وتنموية وتراثية.

ويعكس جناح إمارة منطقة نجران هوية المنطقة، التاريخية والاجتماعية والمعمارية وأساليب الحياة فيها من خلال عرض مرئي لمختلف أنماط الحياة في ومحافظاتها ومراكزها وهجرها وما شملته من نهضة تنموية.

وتضمن الجناح مجسمات لآثار ضاربة في أعماق التاريخ، ومن أهمها الأخدود، وطابع العمران النجراني المميز والحرف اليدوية، إلى جانب أبرز المقومات الحضارية والسياحية وبعض المنتجات الزراعية التي تزخر بها المنطقة.