إمام المسجد النبوي يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للزيارة والعمرة

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التقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، الدفعة الثانية من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في مقر إقامتهم بالمدينة المنورة اليوم الجمعة، والبالغ عددهم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، الذي تُشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأكد البعيجان في حديثه على أهمية الأُخوة في الله تعالى، والاعتصام بحبل الله المتين، مؤكداً على أهمية وحدة المسلمين والسعي فيما بينهم والوقوف صفاً واحداً ضد المكائد للإسلام والمسلمين.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن البرامج المُعدة من قبل الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، وتتبعه برامج منوعة خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.