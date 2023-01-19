إمداد الخبرات تعلم توفر وظائف شاغرة في عدة مدن

المناطق_متابعات
أعلنت شركة إمداد الخبرات عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
إدارة حساب المستخدم
المؤهلات والخبرات
خبرة 3 سنوات خبرة في المبيعات وإدارة الحسابات.
سجل مثبت الإدارة الحسابات الرئيسية تعد الشبكات والاتصالات ضمن مجموعة شركات PIF و PIF ميزة إضافية.
تعد القدرة على السفر إلى الحسابات والالتقاء بها داخل البلد بأكمله أمرًا ضروريًا.
أظهر النجاح في بناء العلاقات والارتقاء بها ورعايتها مما أدى إلى زيادة نمو الإيرادات.
أن يكون سعودي الجنسية.
لاعب فريق قوي.
مطور Java Enterprise Edition أول:
المؤهلات والخبرات
ما لا يقل عن 5 سنوات في JEE والخدمات المصغرة باستخدام JPA و EJB و JSF و Maven Spring 9
.Framework
المؤهلات فضل: تطوير الواجهة الأمامية الزاوي / رد الفعل.
التعليم المطلوب : درجة البكالوريوس / الماجستير في علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
مطور موبايل أندرويد
المؤهلات والخبرات
تجربة مع التقنيات الهجينة مثل Flutter أو Reactive Native وإيجابيات / سلبيات استخدامها أو مكتبات التعلم الآلي الأخرى التعليم المطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال مشابه ، أو خبرة عمل ذات صلة.
مطور جافا JSF
المؤهلات والخبرات
درجة البكالوريوس / الماجستير في علوم الكمبيوتر خبرة 5 سنوات كحد أدنى.
عن الشركة:
هي إمداد Emdad Al Khebrat شركة تابعة لمجموعة ELM تقدم خدمات التوطين والتوظيف والخدمات المهنية والحلول التشغيلية والرقمية في مجالات متخصصة باحترافية وجودة عالية تمكن عملائها من التفوق والارتقاء بأعمالهم وتحقيق أهدافهم.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يناير- 2023
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – اضغط هنا .