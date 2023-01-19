إمداد الخبرات تعلم توفر وظائف شاغرة في عدة مدن

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أعلنت شركة إمداد الخبرات عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

إدارة حساب المستخدم

المؤهلات والخبرات

خبرة 3 سنوات خبرة في المبيعات وإدارة الحسابات.

سجل مثبت الإدارة الحسابات الرئيسية تعد الشبكات والاتصالات ضمن مجموعة شركات PIF و PIF ميزة إضافية.

تعد القدرة على السفر إلى الحسابات والالتقاء بها داخل البلد بأكمله أمرًا ضروريًا.