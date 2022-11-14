“إم آي إس”: ترسية مشروع ﻣﻊ أمانة الرياض بـ 96.9 مليون ريال

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن ترسية مشروع ﻣﻊ أمانة منطقة الرياض بقيمة اجمالية قدرها 96.9 مليون ريال ، وذلك لمنافسة صيانة وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وتطوير استخداماته في أعمال الإدارات المختلفة .

و يتمحور نطاق عمل المشروع حول تزويد الأمانة بالخدمات وفق اتفاقيات مستوى الخدمة وتقديم خدمات وأعمال الاستشارات الفنية والتخطيط الاستراتيجي والتشغيل والصيانة والدعم الفني لأعمال تقنية المعلومات في المجالات الخاصة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الالكترونية وذلك من خلال مختصين في هذا المجال، وتقديم الدعم الفني لمنسوبي الأمانة والجهات التي تستفيد من الخدمات الالكترونية للأمانة وتنفيذ الخدمات التشغيلية وتنفيذ الصيانة الوقائية والعلاجية وتجديد رخص استخدام الانظمة والبرامج التشغيلية و توريد المستلزمات التشغيلية وتجسيد رؤية الإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بالأمانة في تبني ثقافة الخدمات من خلال تسيير كافة العمليات ضمن الإدارة بما يتوافق مع مفهوم الخدمة المتكاملة.