إنتر ميامى يحتفى برقم ميسي القياسي في الدوري الأمريكي

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إحتفى فريق إنتر ميامي برقم مميز لنجمه ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي، حيث حقق الأرجنتيني رقما قياسيا جديدا خلال منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ونشر حساب إنتر ميامي عبر منصة إكس ، ميسي يواصل صناعة التاريخ في الدوري الأمريكي! بفضل هدف وتمريرة حاسمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أصبح الأسرع في الوصول إلى 25 هدفًا في 12 مباراة فقط!

وصنع الأرجنتيني ليوينل ميسي، نجم إنتر ميامي، التاريخ في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث أصبح أسرع لاعب يصل إلى 25 مساهمة في الأهداف خلال موسم واحد، بعدما قاد فريقه للتعادل مع سانت لويس، بنتيجة 3-3، في اللقاء الذي جمعهما، ، بالجولة 17 من المسابقة المحلية.

واحتاج ميسي 12 مباراة فقط هذا الموسم ليصل إلى 12 هدفا و13 تمريرة، محطما الرقم القياسي السابق الذي حققه كارلوس فيلا في موسم 2019 الذي فاز فيه بجائزة أفضل لاعب، في ذلك الموسم، احتاج فيلا إلى أربع مباريات أكثر من ميسي – 16 مباراة إجمالاً – للوصول إلى 25 مساهمة في الأهداف.

ويخوض إنتر ميامي المباريات المقبلة بدون ليونيل ميسي ولويس سواريز، وماتياس روخاس حيث سينضم الثلاثى إلى منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي على الترتيب في بطولة كوبا أمريكا.

ويتواجد ميسي مع منتخب بلاده حاليا، وبات من المحتمل أن يغيب ليونيل ميسي 6 مباريات في الدوري على الأقل، حال وصول الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا، فلن يعود ميسي إلا بعد 14 يوليو.

وينضم ميسي إلى الأرجنتين الأسبوع المقبل للدفاع عن لقب كوبا أمريكا الذي فازت به عام 2021، حيث تأكد غيابه عن إنتر ميامي في 5 مباريات بشكل مؤكد على أقل تقدير.

وأكمل ميسي 90 دقيقة مع فريقه ليصل إلى كوبا أمريكا برصيد 1264 دقيقة موزعة على 15 مباراة لعبها خلال هذا العام لناديه، سجل فيها 14 هدفًا وأضاف 11 تمريرة حاسمة.

وبهذه النتيجة، يتصدر إنتر ميامي ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف سنسيناتي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، فيما جاء سانت لويس سيتي بالمركز الثالث بالترتيب العام برصيد 17 نقطة.

حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق إنتر ميامي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لشهر أبريل لأول مرة منذ انتقاله إلى دوري MLS.

ويقود ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين، لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا، في المجموعة التي تضم كلا من كندا، تشيلي، وبيرو.

يملك النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامى الأمريكى، سجلا حافلا من الأرقام القياسية مع منتخب بلاده، حيث إنه يتربع على أفضل هدافى “التانجو” عبر تاريخه، بعدما سجل 106 هدفا خلال مشاركته فى 180 مباراة بجميع البطولات.