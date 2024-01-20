إنتر ميلان يتأهل لمواجهة نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي

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تأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي، على حساب نظيره لاتسيو بعد الفوز بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن نصف نهائي البطولة.

سجل للإنتر أولاً اللاعب ماركوس تورام عند الدقيقة 17، وعند الدقيقة 50 أضاف هاكان أوجلو الهدف الثاني، واختتم اللاعب دافيد فراتيسي ثلاثية الإنتر بتسجيله للهدف عند الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، ضرب الإنتر موعدًا مع نابولي يوم الاثنين المقبل في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

يشار إلى أن هذه البطولة تعد ضمن حزمة من الفعاليات التي تستضيفها المملكة، وتندرج تحت برنامج جودة الحياة، باعتبارها موطناً للأحداث العالمية، ووجهةً دائمةً للرياضيين.