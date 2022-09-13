إنتر ميلان يستعيد توازنه بثنائية فيكتوريا بلزن

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عاد فريق إنتر الإيطالي الأول لكرة القدم، من التشيك بثلاث نقاط غالية، وذلك بفوزه على مضيفه فيكتوريا بلزن 2-0، الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبعدما افتتح ما صُنِفَت بمجموعة الموت، بسقوطه على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-2، كان إنتر مطالباً بالفوز على مضيفه التشيكي، الذي يعتبر الحلقة الأضعف في مجموعة تضم أيضاً العملاق الإسباني برشلونة، إذا ما أراد البقاء في صراع الحصول على إحدى بطاقتي الدور ثمن النهائي.

ونجح إنتر، في حسم النقاط الثلاث لصالحه بفضل البوسني إدين دجيكو، الذي مهد أمامه الطريق بتسجيله هدف التقدم المستحق عند الدقيقة 20، بعدما وصلته الكرة من الأرجنتيني خواكين كوريا، فسددها قوسية جميلة في الشباك ليسجل هدفه الشخصي السابع في مرمى الفريق التشيكي بقميصي فريقيه الحالي والسابق روما وفق “أوبتا” للاحصاءات.

وبعدما اضطر فيكتوريا بلزن إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد بافل بوتشا بسبب خطأ قاسٍ على نيكولو باريلا عند الدقيقة 61، لعب دجيكو دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله الهولندي دنزل دمفريس عند الدقيقة 70.

وبات دجيكو عن 36 عاماً و180 يوماً أكبر لاعب يسجل ويمرر كرة حاسمة في مباراة في دوري الأبطال منذ العاجي ديدييه دروغبا في نوفمبر 2014، حين حقق هذا الأمر عن 36 عاماً و259 يوماً وفق “أوبتا”.