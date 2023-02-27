إنجازات تاريخية للهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا

يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موعدًا مع أوروا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الدحيل القطري بسباعية دون مقابل.

إنجازات تاريخية للزعيم

ومن المقرر، أن يواجه الهلال نظيره الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 29 أبريل المقبل، حيث يطمح الزعيم في تعزيز أرقامه القياسية في البطولة القارية.

وخلال مشاركات الزعيم في آسيا، يعتبر الهلال اكثر فريق تتويج باللقب، وأكثر فريق وصول للنهائي، وأكثر فريق وصول لنصف النهائي، ولدور الـ8، ولدور الـ16، أكثر من سجل أهداف

وسجل باسمه أكبر نتيجة في تاريخ نصف النهائي.

أهداف مباراة الهلال والدحيل

وتمكن النيجيري أوديون إيجالو، من هز شباك الدحيل القطري سريعًا في الدقيقة الثانية، ليتقدم الهلال، بعد رأسية رائعة إثر تمريرة عرضية مميزة من محمد كنو، وأضاف هدفًا ثانيًا لصالح الزعيم بالدقيقة 10، بعدما تلقى تمريرة بينية من البرازيلي ميشيل.

وعزز موسى ماريجا، تقدم الهلال على الدحيل، في الدقيقة الـ 14 ناجحًا في تسجيل الهدف الثالث، إثر تمريرة حاسمة من سالم الدوسري، لم يتوان المهاجم المالي عن إسكانها الشباك القطرية، وتلقى تمريرة طولية من الحارس عبدالله المعيوف، لينفرد بمرمى الدحيل ، مسجلًا الهدف الرابع.

وسجل سالم الدوسري، هدفًا خامسًا في الدقيقة 38، إذ سدد تصويبة صاروخية، بعد تمريرة بكعب القدم من ماريجا، فيما ألغى الحكم هدفًا سادسًا لصالح الهلال، بداعي التسلل، ليخسر ماريجا فرصة تسجيل هاتريك في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكمل النيجيري أوديون إيجالو، الهاتريك في الدقيقة 47، بعدما سجل هدفًا هلاليًا ســــادسًا في الدحيل، إثر تمريرة بينية من سالم الدوسري، وسجل هدف سابع لصالح الهلال في الدقيقة 62، لينتهي اللقاء عند هذا الحد.

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