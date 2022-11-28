إنجاز تاريخي أفريقي لـ أبو بكر مهاجم الكاميرون

قاد الكاميروني فيسنت أبو بكر منتخب بلاده للتعادل أمام صربيا بنتيجة (3-3)، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم بمونديال قطر.

ونجح أبو بكر في تسجيل الهدف الثاني، وكما أنه صنع الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل بثلاث أهداف لكل منتخب، ويحافظ على آمال منتخب بلاده للتأهل للدور المقبل.

وأصبح فينسينت أبوبكر أول لاعب أفريقي بالمونديال يشارك كبديل يسجل هدف ويمرر تمريرة حاسمة، ليحقق أبو بكر إنجاز تاريخي أفريقي لأول مرة .

ويستعد المنتخب الكاميروني لملاقاة المنتخب البرازيلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم.

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