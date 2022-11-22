إنجاز تاريخي.. المنتخب السعودي يكسر رقما سلبيا منذ 18 عاما بعد الفوز على الأرجنتين

حقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا على المنتخب الأرجنتيني في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بكأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

المنتخب السعودي يقلب الطاولة على الأرجنتين

وقلب الأخضر الطاولة على المنتخب الأرجنتيني بعد تأخره بهدف، ليحقق الفوز بهدفين لهدف، في إنجاز تاريخي لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخب السعودي بكأس العالم.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، في انتظار نتيجة مباراة منتخبي بولندا والمكسيك، وتجمد رصيد الأرجنتين بدون نقاط في قاع الترتيب.

إنجاز تاريخي للمنتخب السعودي

ولأول مرة يحقق المنتخب السعودي الفوز في أول مباراة خلال مشاركته الافتتاحية بكأس العالم، حيث شارك الاخضر في 5 نسخ ماضية ولم يحقق الفوز في المباراة الافتتاحية، وتعد هذه المرة الأولى التي يحقق لاعبي المنتخب السعودي الفوز في وفي مباراة.

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة بولندا يوم الـ26 من نوفمبر الجاري، وفي حال تحقيق الفوز يضمن الأخضر التأهل رسميا إلى الدور المقبل، ليكرر إنجاز المنتخب السعودي في مونديال 1994.

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