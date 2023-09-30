إنجاز جديد.. “آل حزام” يحقق البرونزية بـ”الألعاب الآسيوية”

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حقق الواثب السعودي حسين آل حزام، ميدالية برونزية في منافسات القفز بالعصا بألعاب القوى، ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليًا بالصين (آسياد هانغشتو2022).

وقال حسين آل حزام، في تصريحات بعد نيله الميدالية البرونزية: إنه كان يهدف إلى ميدالية بوجود ثاني أفضل لاعبي العالم، مشيرا إلى أنه مر بظروف أجبرته على تغيير معسكره ومدربه.

وجاءت الميدالية البرونزية للواثب حسين آل حزام بعدما استطاع القفز لارتفاع 5.65م ضمن منافسات القفز بالعصا، ليضيف إنجازا جديدا للمملكة بعد تحقيق العدّاء يوسف مسرحي، الميدالية الذهبية في سباق 400 متر.

وفي منافسات ألعاب القوى أيضًا، أنهى العدّاء ناصر محمود مشاركته في سباق 100م من الدور نصف النهائي بعد تعرضه للإصابة خلال السباق، وفي نفس السباق غادر العدّاء عبدالله أبكر المنافسات من الدور نصف النهائي للمسابقة بعدما حل في المركز الرابع.