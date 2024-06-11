إندونيسيا ترافق العراق للمرحلة الحاسمة لتصفيات المونديال

المناطق_متابعات

تأهل منتخب إندونيسيا إلى نهائيات كأس آسيا 2027 وبلغ المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه الفلبين ضمن الجولة السادسة لمنافسات المجموعة السادسة في التصفيات الآسيوية المشتركة اليوم الثلاثاء.

ورفعت إندونيسيا رصيدها إلى عشر نقاط في المركز الثاني بالمجموعة متقدمة بفارق أربع نقاط عن فيتنام التي تواجه العراق متصدر المجموعة برصيد 15 نقطة في وقت لاحق اليوم، وتجمد رصيد الفلبين عند نقطة واحدة بالمركز الأخير.

وافتتح توم هاي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32 من زمن المباراة، قبل أن يعزز ريزكي ريدو تقدم إندونيسيا بالهدف الثاني في الدقيقة 56.

وضمنت إندونيسيا بهذا الفوز التأهل رفقة العراق متصدرة المجموعة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والحصول على بطاقتي التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية.