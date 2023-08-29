إندونيسيا: زلزال بقوة 7 درجات يضرب شمال جزيرة “بالي”

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ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم /الثلاثاء/شمال جزيرتي “بالي” و”لومبوك” في إندونيسيا، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف مركز الرصد – حسبما نقلت صحيفة ستريت تايمز السنغافورية عبر موقعها الإلكتروني – أن مركز الزلزال وقع على بعد 203 كيلومترات شمال مدينة “ماتارام”، وعلى عمق 516 كيلومترا تحت سطح الأرض.

من جانبها، أفادت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية بأنه لم يصدر أي تحذير من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) عقب وقوع الزلزال، مشيرة إلى أن تابعين زلزالين وقعا بلغت شدتهما 6.1 درجة و6.5 درجة على مقياس ريختر.