إنريكي مدربا لباريس سان جرمان

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أعلن باريس سان جرمان الفرنسي، الأربعاء، تعيين الإسباني لويس إنريكي مدربا للفريق خلفا لكريستوف غالتييه الذي انفصل رسميا عنه في وقت سابق من اليوم.

وقال رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي خلال مؤتمر صحفي: “إنها مرحلة جديدة، طريقة جديدة في اللعب، إنه أحد أفضل المدربين في العالم، ليس بفضل ما فاز به ولكن لأسلوبه الهجومي في كرة القدم”، وفق “فرانس برس”.

ومن جانبه قال إنريكي: “يمكنني أن أضمن لكم أننا سنعمل كفريق”، مؤكدا أنهم سيسعون “خلف الالقاب” وهو “الهدف المشترك” بين اللاعبين.

وكان المدرب الملقب بـ”لوتشو”، المشهور بشخصيته القوية، متاحا منذ أن أقيل من منصبه مدربًا لمنتخب إسبانيا في ديسمبر الماضي في أعقاب خروج “لا روخا” من الدور الـ16 لكأس العالم 2022 ضد المغرب بركلات الترجيح.

ويخلف إرنريكي غالتييه الذي انتُقد بسبب أسلوبه الممل وغادر العاصمة بعد أن حقق لقب الدوري الفرنسي بفارق نقطة عن لنس وفشله قاريًا.

ولدى إنريكي مهمة قيادة سان جرمان الى لقب أول في دوري أبطال أوروبا لا يزال يبحث عنه، وهو قاد برشلونة الى هذا الانجاز عندما حقق الثلاثية عام 2015.

وكان إنريكي خلف إحدى أسوأ ليالي سان جرمان في دوري الابطال، عندما حقق “ريمونتادا” خيالية مع برشلونة وهزم الفريق الفرنسي 6-1 في اياب الدور ثمن النهائي عام 2017 بعد أن دخل سان جرمان المباراة متقدمًا 4-0 ذهابًا.