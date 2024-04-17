إنريكي يتغزل بمبابي: لقد كان قائد الفريق… أرفع له القبعة

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أثنى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على لاعبيه وخاصة كيليان مبابي، بعد الفوز على برشلونة 4-1 والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي عن مبابي في حديثه لقناة “Canal+”: “اذهب وانظر إلى ضغط فريقي، اذهب وانظر إلى الضغط الذي مارسه كيليان. لقد كان قائد الفريق في ذلك، أرفع القبعة له”.

وتابع: “اليوم، كان (مبابي) قائداً من البداية إلى النهاية، وعندما يشعر الفريق أن لاعباً مهماً مثله مستعد لقيادة الجميع معه، فإنك تحقق أقصى استفادة من ذلك. أود أن أتحدث عن فيتينيا أيضاً، فهو يقاتل، ويتمتع بالجودة في كرته الأخيرة. كان ديمبيلي رائعاً أيضاً، حتى لو كان من الصعب عليه اللعب هنا أيضاً”.

وأضاف: “أشعر بالفخر الشديد. لقد أظهرنا ما أردنا القيام به هنا اليوم. لقد استقبلنا هدفاً، لكننا بقينا سليمين ذهنياً. واصلنا اللعب والهجوم. لقد فعلنا كل ما في وسعنا لنكون أفضل من برشلونة. لقد أظهر لاعبو فريقي الكثير من الشخصية، والكثير من الحماس، والكثير من الرغبة. نحن مدينون بهذا الفوز لجماهيرنا، وخاصة أولئك الذين كانوا هنا هذا المساء”.

وعن اللعب ضد فريقه السابق برشلونة قال إنريكي: “اللعب ضد فريقي السابق، الذي يعني الكثير بالنسبة لي، كان صعباً للغاية. كمحترف، يجب أن أقوم بعملي، وأعتقد أنني بذلت كل ما في وسعي لمساعدة لاعبي فريقي. الآن نحن في نصف النهائي”.

وأضاف مدرب باريس: “لقد كان اللعب ضد برشلونة أمراً صعباً للغاية. من الناحية العاطفية بالنسبة لي. ومن ناحية كرة القدم، لا أود أن أضطر إلى اللعب معهم مرات عديدة. أنا سعيد جداً بذلك”.

وأثنى إنريكي على لاعبيه قائلاً: “كنا رائعين في الضغط. باركولا وكيليان وعثمان كانوا مذهلين وسمحوا لنا باللعب حيث أردنا. لقد قمت بتحليل مباراة الذهاب بعمق، وكنت أكثر اقتناعاً بأننا لم نفعل ذلك. حافظ اللاعبون على ثقتهم واستمروا في القيام بالأشياء الصحيحة”.