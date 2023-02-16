“إنستقرام” توقف ميزة التسوق المباشر منتصف مارس المقبل

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أعلنت منصة “إنستقرام” عن توقف ميزة التسوق من خلال البث المباشر للمعلنين ومنشئي المحتوى، وذلك اعتباراً من يوم 16 مارس المقبل.

وأوضحت المنصة أنه بحلول هذا التاريخ لن يتمكن المستخدم من الإشارة إلى المنتجات في البث المباشر، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي استمراراً لخطوات التراجع عن ميزات التسوق التي حرصت على توفيرها للمستخدمين.

وأضافت أن تلك الخطوة جاءت في إطار خطة الشركة المالكة في الابتعاد عن التسوق المباشر، خاصةً بعد أن أزالت علامة التبويب الخاصة بالتسوق من التطبيق قبل أسبوعين، وإيقاف الميزة في فيسبوك أكتوبر الماضي.