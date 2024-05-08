إنطلاق النسخة الثانية من مؤتمر IFS Connect الشرق الأوسط بمدينة الرياض

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أقامت شركة IFS الشركة العالمية المتخصصة فى البرمجيات المؤسسية السحابية النسخة الثانية من فعالية IFS Connect الشرق الأوسط بمدينة الرياض تحت شعار “تعزيز قيمة الأعمال: الإنتاجية وإمكانية التنبؤ والمرونة المؤسسية” ، كما أعلنت عن إختيار الرياض ليكون بها المقر الرئيسي للشركة فى منطقة الشرق الاوسط.

و صرح فنسنت كارفالو، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا و المحيط الهادي و اليابان و الشرق الأوسط وإفريقيا، أن من أهم أسباب اختيار الرياض لتكون المقر الرئيسي للشركة فى الشرق الأوسط هو أن السوق فى المملكة العربية السعودية هو الأقوى نموًا في المنطقة و هذا ما دفعنا إلي زيادة إستثماراتنا فى السعودية والعمل علي تطوير بيئة سوق العمل.

و عن أبرز المجالات التي تقدمIFS حلول لها ، قال كريستيان بيدرسن – المدير التنفيذي للمنتجات لدى IFS ، نحن متخصصون في 6 صناعات محددة وهي الدفاع والطيران، والصناعات الخدمية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة والإنشاءات، و الطاقة والمرافق والموارد، والتصنيع، حيث يعد محور عملنا هو الصناعات والأصول المؤسسية.

وخلال فعاليات المؤتمر استعرضت IFS ابتكاراتها التقنية التي تحققها للعملاء في المنطقة وتسلّط الضوء على التزامها تجاه مساعدة المؤسسات في حل المشكلات التي تواجهها في المجالات الإنتاجية وإمكانات التنبؤ والمرونة المؤسسية، ودورها في تعزيز قيمة أعمالهم بفضل البنية السحابية والذكاء الاصطناعي.