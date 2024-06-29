إنطلاق فعاليات بيت حائل في نسختها الثالثة بمنتزه أجا بارك

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة انطلقت اليوم فعاليات بيت حائل 1445هـ ، ” البيت بيتكم .. يابعد حيي ” بنسختها الثالثة ، وذلك على مدى 30 يوماً بمنتزه أجا بارك بمدينة حائل ، حيث تأتي هذه الفعاليات لدعم وتفعيل مواهب الحرفيين بالمنطقة، وإيجاد فعالية يمارسون فيها أعمالهم أمام الجمهور، وتحقيق عوائد مالية لهم بواسطة مبيعاتهم اليومية خلال المهرجان.

وأوضح رئيس الجنة التنظيمة لفعاليات بيت حائل نايف السلحوب أن عدد الحرف المشاركة بالمهرجان لهذا العام بلغت أكثر من (٣٥) حرفة للرجال والنساء ، مشيراً إلى مشاركة فعاليات وتراث منطقة المدينة المنورة وينبع لأول مرة كضيوف شرف للمهرجان ، منوهاً بما يتميز به جناح “صنع في حائل ” من خلال تقديم مصنوعات متنوعة تشتهر بها المنطقة .

وبين السلحوب أن المهرجان تشارك به جمعية الثقافة والفنون بحائل من خلال أبرز الفنانين التشكيلين بالمنطقة ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئات التي تعنى بالتراث والحرف الزراعية ومنتجات العسل وغيرها وأركان التعريف بحائل وتراثها ومواقعها السياحية .

وجذبت الفرقة الشعبية في ينبع بأهازيجها المتنوعة أعداداً مكثفة من زوار المهرجان الذين استمتعوا بألوانها الطربية المختلفة والتي منها ” الينبعاوي ” الذي يعد أحد ألوان الفنون الأصيلة لديها .