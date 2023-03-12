إنطلاق منافسات جولة “ديزرت إكس بري” لسباق السيارات الكهربائية في نيوم

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انطلقت اليوم بمنطقة نيوم منافسات جولة “ديزرت إكس بري”، التي تقام ضمن سلسلة سباق “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، وتحتضنه المملكة للعام الثالث توالياً، بمشاركة 10 فرق، يمثلهم 20 متسابقاً.

ونجح فريق “فيلوسي ريسينغ” في كسب صدارة السباق النهائي لجولةِ اليوم، وذلك عن طريق سائقيه السويدي كيفين هانسن، والأسترالية مولي تايلور، بزمن بلغ 11 دقيقة و56 ثانية، فيما جاء فريق أكسيونا – سانز إكس بري، والذي يمثله كل من السويدي ماتياس إكستروم، والإسبانية لايا سانز في المركز الثاني، بفارق 16 ثانية و56 جزءاً من الثانية، أما الثنائي السويدي لفريق “روزبرغ إكس” ميكايلا أهلين هوتولينسكي، ويوهان كريستوفرسون، فقد جاءا في المركز الثالث، بفارق دقيقتين و8 ثوانٍ عن المتصدر.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من السباق بجولتين تأهيليتين سعياً لتحديد المشاركين في السباق النهائي، وسباق التعويض، واللتين تصدرهما فريق “إكس 44 فيدا كاربون”، برصيد 18 نقطة، تلاه بنفس الرصيد في المركزين الثاني والثالث فريق “فيلوسي ريسينغ”، وفريق “أكسيونا سانز” على الترتيب.

وشاركت الفرق الخمسة الأخرى في سباق التعويض، والذي حسمه ثنائي فريق “نيوم ماكلارين” النيوزيلندية إيما غيلمور والأمريكي تانر فوست، فيما حلّ ثنائي فريق “كارل كوكس موتورسبورت” الإسبانية كريستين جي زد والألماني تيمو شيدر في المركز الثاني، فيما لم يكمل السباق ثنائي فريق “جيه بي إكس إي” النرويجية هيدا هوساس والفنلندي هيكي كوفالاين، وفريق “آي بي تي كوبرا إكس إي” المكون من القطري ناصر العطية والسويدية كلارا أندرسون، إلى جانب فريق “أندريتي التوكيلات إكستريم إي” الذي يضم البريطانية كاتي مونينج والسويدي تيمي هانسن.

وتستكمل غداً، الجولة الثانية لجائزة “ديزرت إكس” في نيوم، وذلك بحصتين تأهيليتين عند الثامنة والنصف صباحاً، والثانية عشرة والنصف مساءً، والتي ستشهد مشاركة الخمسة الأوائل في ترتيب السباق النهائي، فيما ستشارك الفرق الخمسة الأخرى في سباق التعويض، حيث يبلغ مسار سباق جائزة “ديزرت إكس” 3.4 كلم.