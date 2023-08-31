“إنفاذ” وغرفة الأحساء يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز مجالات العمل المشترك

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وقّع كلٌّ من غرفة الأحساء ومركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشترك والاستفادة من الخبرات في المجالات المتعلقة بإقامة الفعاليات والتدريب والتوعية، وذلك بمجلس صالح العفالق بمقر الغرفة في الأحساء.

ومثَّل الغرفة في توقيع المذكرة مدير الاتصال المؤسسي بالغرفة خالد القحطاني، فيما مثّل المركز مدير إدارة التواصل المؤسسي سلطان الجريسي، بحضور الأمين العام للغرفة الدكتور إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك، ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة المهندس خالد الصالح، وعدد من أعضاء اللجنة ومسؤولي الجانبين.

وتضمنت المذكرة تأطيرًا للتعاون في المجالات المتعلقة بإقامة الفعاليات وبرامج التدريب والتوعية المرتبطة بتصفية وبيع الأصول، والندوات التعريفية والتوعوية، إضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات بهدف تسريع أعمال التصفية والبيع واستيفاء الحقوق، وإسناد المهام بين الطرفين.​

وأقام المركز في مجال التعاون بينهما مؤخرًا ورشة تعريّفية للخدمات التي يقدمها والفرص الاقتصادية من خلال إسنادها إلى الجهات المختصة فنيًّا في قطاع الأعمال والإشراف على أعمالها؛ لغرض تسريع عملية استيفاء الحقوق، بما يُسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي ودعم قطاع الأعمال وتمكيّنه، تحقيقًا لمُستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن “إنفاذ” مركز حكومي ذو صفة اعتبارية، يواكب تطور المنظومة العدلية والاقتصادية، مستقل إداريًا وماليًا، ويسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائيٌ منظور.