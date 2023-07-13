“إنفاذ” وغرفة الباحة تنظمان ورشة عمل لاستقطاب مزودي خدمات من منطقة الباحة

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أقام مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بالتعاون مع غرفة الباحة ورشة عمل للتعريف بالدور الرئيسي للمركز والفرص الاقتصادية التي يعمل عليها في مجال أعمال البيع والتصفية.

وجرى خلال الورشة تقديم عرض مرئي يستعرض دور المركز وخدماته التي تشمل (وكيل البيع، المحامي، القطاع العقاري وقطاع المقاولات والمحاسب القانوني، أمين الإفلاس، المكاتب الهندسية، المقيم، الحارس القضائي، الخازن القضائي).

ويسند المركز أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، بالإضافة إلى التركيز على الفرص الاقتصادية ونموذج الإسناد المطور لاستقطاب عدد كبير من مزودي الخدمات لتغطية مدن ومحافظات المملكة بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق.

واختتمت الورشة بتوقيع مذكرة تفاهم بين المركز وغرفة الباحة لاستقطاب عدد من مزودي خدمات منطقة الباحة.