إنفاذ يستعرض أكثر من 150 عقارًا للبيع والتصفية

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 8 مزادات علنية, وذلك في الفترة ما بين 22 إلى 25 مايو 2023م، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية أكثر من 150 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، تقع في 9 مناطق مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بـ 116 عقارًا في منطقة الجوف في مزادين الخزامى الإلكتروني ومخطط المها الحضوري، و 6 عقارات بمدينة بريدة في مزاد نوادر بريدة الإلكتروني، و10 عقارات في كلٍ من تبوك، سكاكا، حائل في مزاد نسمات الشمال الإلكتروني، و عقارين في منطقة المدينة المنورة بمزاد دار الجوار الإلكتروني، و 6 عقارات بمحافظة عفيف في مزاد درر عفيف الإلكتروني، و15 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة في مزاد المروة الإلكتروني، وأخيرًا 4 عقارات بمدينة جدة في مزاد النماء الإلكتروني.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.