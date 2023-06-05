إنفاذ يستعرض 66 عقاراً للبيع في 10 مزادات في عدة مناطق مختلفة

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 10 مزادات علنية، وذلك في الفترة ما بين 5 إلى 12 يونيو 2023م، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 66 عقاراً متنوعاً ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، تقع في 11 منطقة ومدينة بالمملكة.

وتبدأ المزادات بـ عقارٍ في محافظة حقل في مزاد ثمار حقل الإلكتروني، و 3 عقارات بمحافظة دومة الجندل في مزاد نسائم الشمال الإلكتروني، و13 عقاراً في كل من حائل، عرعر، تبوك، سكاكا، من خلال مزاد الريان الإلكتروني، و 7 عقارات في منطقة مكة المكرمة من خلال مزادين تبدأ بمزاد الأنوار وجوهرة الغربية الإلكتروني، و3 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد ماسة القصيم الإلكتروني، و3 عقارات بمنطقة الشرقية في مزاد مسرّات الشرقية الإلكتروني، وعقارٍاً بالمدينة المنورة من خلال مزاد رؤى طيبة الإلكتروني، وأخيراً 35 عقاراً في محافظة جدة في مزاد الأصول الغربية الحضوري والإلكتروني.