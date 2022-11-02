إنفاذ يشرف على مزاد ثقة النخبة العلني لبيع ما يتجاوز 200 من الإبل

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يشرف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” على مزاد ثقة النخبة العلني للمنقولات من الإبل، الذي يقام بدءًا من الثالث وحتى الخامس من نوفمبر 2022م؛ لبيع ما يتجاوز 200 من الإبل للبيع بمزادات حضورية في مركز الفويلق بمحافظة البكيرية في القصيم.

ويعرض المزاد عددًا من الإبل من فئة الصفر الفرديات، ونوادر، وقعدان، وفحول منتجة.

ودعا “إنفاذ” الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المزاد، وشروط المشاركة فيه الاطلاع على صفحة المزادات من خلال الرابط: infath.sa/auctions.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.