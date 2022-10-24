إنفاذ يشرف على مزاد طيبة المستقبل العلني في المدينة المنورة

المناطق_ المدينة المنورة

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن مزاد مستقبل طيبة العلني لبيع عقار مميز ونوعي في المدينة المنورة، حيث يقام المزاد حضوريًا يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2022م.

يقام المزاد على أرض خام سكنية تجارية تقع في المدينة المنورة ثاني أطهر بقاع الأرض وأجمل المدن وأقربها إلى القلوب، حيث تمتلك مقومات سياحية دينية وتطورًا عمرانيًا وثقافيًا وتنمويًا، وتتميز الأرض بمساحةٍ كبيرة تبلغ 218,649 مترًا مربعًا وبموقعها بحي الحرة الشرقية بالمدينة المنورة حيث تقع بالقرب من طريق الملك عبدالله وطريق أُسيد بن كعب، وتبعد 10 كيلو مترات مربعة فقط عن المسجد النبوي و6 كيلو مترات فقط عن مسجد قباء، ولمعرفة تفاصيل المزاد وشروط المشاركة يمكن الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز من خلال الرابط:

infath.sa/auctions .

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع

إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.